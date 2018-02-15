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Прохору Шаляпину помогли связаться с духом Федора Шаляпина


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Певец Прохор Шаляпин, возможно, не самый популярный артист на отечественной эстраде. Но стоит отдать исполнителю должное - от экспериментов он не отказывается. Прохор принял участие в съемках шоу «Деньги или позор», в ходе которого пытались выяснить родственные связи артиста с легендарным Федором Шаляпиным.

Жестокие шутки над исполнителем начались с самого начала съемок. «Мужчина, запертый в теле принцессы! Певец, который занимает на хит-парадах только отрицательные места», - представил гостя ведущий проекта дядя Витя. Как обычно, артисту пришлось пройти несколько непростых испытаний. И самым серьезным стал момент, когда участника шоу «Битва экстрасенсов» попросили помочь Прохору связаться с духом Федора Шаляпина.

«Да, дядя Витя жестко начал, но смешно! Мы должны учиться проще ко всему относиться — и к себе, и к окружающим, и к жизни, и даже к смерти. «Деньги или позор» как раз об этом. Таким и должно быть новое российское телевидение. Хотя немного нервничал до конца — думал, что сейчас кто-нибудь выскочит из кресла или какие-нибудь раздетые пожилые женщины выйдут… Мало ли что!» - рассказал после съемок Прохор.

Выпуск с участием Шаляпина выйдет в эфир канала ТНТ4 19 февраля.

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0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: Прохор Шаляпин

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