Детей Пугачевой сравнили с манекенами
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Алла Пугачева накануне вспомнила о романтике. Дива решила поздравить поклонников с Днем влюбленных и опубликовала в Insta милый семейный снимок. Но реакция подписчиков была не совсем той, которую, по-видимому, ждала звезда.
«Всем любви и счастья!!! С праздником!!!» - подписала Пугачева снимок, на котором она запечатлена с Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой.
В ответ многие поспешили поблагодарить и поздравить звезду, но некоторые не удержались от критических замечаний: «Дети похожи на манекены. Не нрав», «Бабушка, внук и правнуки....», «Дети - прелесть, Галкин - супер, Алла - просто неповторима! Но это ненормально».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что, по его мнению, у женщины, которая поет, нет никакого счастья в личной жизни в браке с Максимом Галкиным. И вообще, союз знаменитостей – лишь прибыльный «проект», который приносит Пугачевой дополнительный доход. А венчание пары было серьезной ошибкой.
Примадонна пока на критику и замечания не реагирует, однако она не раз подчеркивала, что с рождением детей у нее появилось больше энергии.
Ранее мы писали:
Пугачева: «Просто устала от всего этого». Алла Борисовна рассказала о проблемах с голосом.
Галкин: «У Аллы все хорошо». Примадонна в порядке.
Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.
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Обсуждение 5
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А почему такое плохое качество фотографии ? Это при нынешних-то технологиях )) Понятно , что на размытых снимках мы выглядим моложе, но это фото уж совсем ))) Почему манекены ? Милые дети . Мама , да, выглядит скорее как бабушка , но тут уж как есть ...
15.02.18 13:38
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*А я верю, что они могут быть в разы счастливее пар ровесников. Потому что ценят, что что имеют..
15.02.18 13:58
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Я не говорила , что они несчастливы. Это сказал критик Соседов. Который , к слову , сам , вряд ли , счастливый человек.
15.02.18 14:40
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СимаМогут быть счастливы как друзья, но не как пара мужчина и женщина. Она пожилая женщина, он гей, какая счастливая пара?
15.02.18 21:41
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