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Детей Пугачевой сравнили с манекенами


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Алла Пугачева накануне вспомнила о романтике. Дива решила поздравить поклонников с Днем влюбленных и опубликовала в Insta милый семейный снимок. Но реакция подписчиков была не совсем той, которую, по-видимому, ждала звезда.

«Всем любви и счастья!!! С праздником!!!» - подписала Пугачева снимок, на котором она запечатлена с Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой.

В ответ многие поспешили поблагодарить и поздравить звезду, но некоторые не удержались от критических замечаний: «Дети похожи на манекены. Не нрав», «Бабушка, внук и правнуки....», «Дети - прелесть, Галкин - супер, Алла - просто неповторима! Но это ненормально».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что, по его мнению, у женщины, которая поет, нет никакого счастья в личной жизни в браке с Максимом Галкиным. И вообще, союз знаменитостей – лишь прибыльный «проект», который приносит Пугачевой дополнительный доход. А венчание пары было серьезной ошибкой.

Примадонна пока на критику и замечания не реагирует, однако она не раз подчеркивала, что с рождением детей у нее появилось больше энергии.

Ранее мы писали:

Пугачева: «Просто устала от всего этого». Алла Борисовна рассказала о проблемах с голосом.

Галкин: «У Аллы все хорошо». Примадонна в порядке.

Как Примадонна избавилась от лишнего веса? Пугачева, наконец, раскрыла свой секрет.



0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: Алла Пугачева

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