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Крис Дженнер поменяла цвет волос


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Она является главной звездой реалити-шоу «Семейство Кардашян», поэтому неустанно меняет свой облик, не переставая восхищать поклонников. На сей раз Крис Дженнер (Kris Jenner) стала пероксидной блондинкой.

 

В среду вечером Крис, которой исполнилось 62 года, выложила фотографию с новым цветом волос в Insta, где у нее более 19 миллионов подписчиков. В игривом соседстве со своей старшей дочерью Ким Крис доказала, что и внутри семьи есть место для здоровой конкуренции по привлечению внимания, пишет издание Mirror.

Под фотографией она просто подписала «мы» и получила более 600 тысяч лайков всего за несколько часов. В комментариях поклонники отмечали, что мама выглядит лучше, чем дочь, а другие задавались вопросом, кто из близнецов на снимке Крис. Также многие сочли, что звезде очень идет светлый цвет волос, с которым, по их мнению, она выглядит лучше. Недовольство у некоторых вызвали только цветные контактные линзы. Поклонники отметили, что натуральный карий цвет глаз больше идет Крис.

Напомним, что недавно Крис в очередной раз стала бабушкой, причем еще одного внука ей преподнесла Ким (мальчик появился от суррогатной матери), а еще одну внучку родила недавно Кайли. Дама говорила ранее, что ей очень нравится быть бабушкой и она с легкостью справляется с этой ролью.



0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2018 Теги: Крис Дженнер

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