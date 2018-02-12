Тодоренко борется с разочарованием в любви
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Регина Тодоренко начала новую главу. В конце прошлого года девушка ушла из популярного телепроекта «Орел и Решка», намереваясь сосредоточиться на общении с родными и устройстве личной жизни. Но пока последний пункт получается не очень.
Накануне Регина обратилась к подписчикам за советом. «Каково это верить человеку, быть готовым ради него на все, говорить «да» всем его тараканам в голове и в один момент так сильно разочароваться? Это печально и больно. У вас наверняка были похожие случаи. Как вы справлялись? Прощали? Снова возвращались? Уходили? Делитесь советом... А я пока буду смотреть на фото с черепашкой, оно погружает меня в приятные воспоминания о Барбадосе», — рассказала Тодоренко.
Поклонники на советы не скупились: «Отпустить себя. Жить дальше и знать, что Бог отводит "ненужных" людей от нас. А когда рядом достойный мужчина, говоришь "да" каждый день и получаешь прекрасную семью», «Это как с наркоманами, не бывает бывших... если не уйти, станешь созависима. Так и тут нельзя прощать и мириться, жизнь одна, уходи и ищи свое счастье! Может, оно уже рядом, за поворотом ждет тебя!», «Только ждать, пока пройдет время, только оно и лечит. Уж так устроен человек».
Как напоминают СМИ, недавно появились слухи, что Регина увлеклась певцом Владом Топаловым. Тодоренко сплетни опровергла, добавив, что ее возлюбленный: «актер, немного телеведущий, из этой сферы».
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