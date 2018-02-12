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Сябитову сравнили с роллс-ройсом


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Звезда проекта «Давай поженимся» Роза Сябитова на днях отметила 56-летие. Подобно голливудским знаменитостям, Роза смотрит в будущее с оптимизмом, у нее масса планов. Сябитова следит за внешним видом и недавно рассказала о пластике.

День рождения Роза Раифовна отметила с шиком. «Моя близкая подруга, Верочка, сказала: "Розочка, вы теперь по заслугам и значимости можете сравниться с роллс-ройсом. Спасибо, дорогая! Мне нравится такое сравнение! Я также хочу поблагодарить всех, друзей, знакомых и не знакомых мне людей, которые от всей души поздравили меня с Днем рождения!» - подписала снимок звезда, для которого позировала на фоне раритетного авто.

Ранее в авторской программе Марии Шукшиной «В гости по утрам» Сябитова рассказала, как ей пришлось поработать над собой после того, как она попала на телевидение. Роза сбросила около 20 килограммов, а потом решила обратиться к пластическому хирургу. Сябитовой было проведено 8 операций, включая коррекцию формы и объема груди.

«Когда мне предложили участвовать в программе, я сразу сказала — а потом операции. Понятно же, что похудеешь, значит, грудь отвиснет. Я похудела на 20 килограммов и сделала полный тюнинг — восемь операций после похудения. Вы думаете, что я, как Настя Волочкова, скажу: "У меня была грудастая бабушка?" Нет, ребята, чудес не бывает», - говорит сваха.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 1 Нравится 12.02.2018 Теги: Роза Сябитова

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