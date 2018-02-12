Перминова снова готовится к пополнению?
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Модель Елена Перминова накануне переполошила поклонников и журналистов. Девушка намекнула на интересное положение. Правда, публика так и не поняла, это намек или шутка такая?
Перминова опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена с заметно округлившимся животом. "OMG", - гласит многозначительная подпись. Подписчики уже поздравляют модель: «Еще один малыш на подходе», «Легкой вам беременности», «Наша российская "Анджелина Джоли". Поздравляю вас! У вас рождаются такие красивые детки».
Напомним, с супругом Александром Лебедевым Елена воспитывает двух сыновей Никиту, Егора, а также дочь Арину. Перминова не раз подчеркивала, что мечтает о большой семье. Правда, на свежих фотографиях в Insta особых изменений по линии талии у звезды не наблюдается.
Сама звезда постоянно говорит, что стать супермамой оказалось для нее не так уж сложно. «Я стараюсь соблюдать разумный баланс. Конечно, дети — мой главный приоритет. Даже когда я улетаю по работе, всегда нахожу время, чтобы обсудить с ними их впечатления, планы на день, проконтролировать их расписание, пусть даже по скайпу. Благодаря детям я стала избирательнее подходить к выбору мероприятий и съемок, соглашаюсь только на самые необходимые».
Ранее мы писали:Жена танцующего миллионера: «У него молодое тело». История любви Джанлуки Вакки и его супруги Джорджии.
Елена Перминова: «Я не могу пополнеть». Звезда ничего не делает для сохранения фигуры.
Елена Перминова представила дочь. Модель поделилась фотографией малышки.
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