Брежнева призывает прекратить негатив в соцсетях

Вера Брежнева старается быть позитивной. Артистка на личном примере демонстрирует, как излучать оптимизм, но даже Брежнева - не железная. На выходных она не выдержала.

Началось с того, что Вера опубликовала в Insta совместный снимок с дирижером Теодором Курентзисом. «Так важно, чтобы Гениев знали, признавали, любили, почитали и ценили при жизни!!! Для меня огромная честь жить с такими людьми в одно время. Иметь возможность наблюдать за их творчеством. Один из них #ТеодорКурентзис. Музыка. Талант. Смелость. Самобытность. Гений», - написала артистка.

Неожиданно на Веру набросились с не просто резкими, но и оскорбительными замечаниями: «Приобщиться к нормальной музыке решили, а то у самой два притопа - три прихлопа. Модно нынче у представителей попсы ходить на Курентзиса, типа они тоже в музыке что-то понимают», «Страшная. Рожа старая, как сапог! Петь не умеешь, тебя даже видеть невозможно», «К вам относится вот это высказывание: "Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью"».

Брежнева была в шоке и поспешила обратиться с призывом попытаться контролировать негативные эмоции. «Люди. Что с вами? Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д...ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказываете свою суть. Свой уровень. Свой предел. «А судьи кто?» Добро творить тяжелее. Истина!»

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