 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Брежнева призывает прекратить негатив в соцсетях


0 0

Вера Брежнева старается быть позитивной. Артистка на личном примере демонстрирует, как излучать оптимизм, но даже Брежнева - не железная. На выходных она не выдержала.

Началось с того, что Вера опубликовала в Insta совместный снимок с дирижером Теодором Курентзисом. «Так важно, чтобы Гениев знали, признавали, любили, почитали и ценили при жизни!!! Для меня огромная честь жить с такими людьми в одно время. Иметь возможность наблюдать за их творчеством. Один из них #ТеодорКурентзис. Музыка. Талант. Смелость. Самобытность. Гений», - написала артистка.

Неожиданно на Веру набросились с не просто резкими, но и оскорбительными замечаниями: «Приобщиться к нормальной музыке решили, а то у самой два притопа - три прихлопа. Модно нынче у представителей попсы ходить на Курентзиса, типа они тоже в музыке что-то понимают», «Страшная. Рожа старая, как сапог! Петь не умеешь, тебя даже видеть невозможно», «К вам относится вот это высказывание: "Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью"».

Брежнева была в шоке и поспешила обратиться с призывом попытаться контролировать негативные эмоции. «Люди. Что с вами? Сколько же негатива вы выливаете. Сколько гадостей пишете в интернете всем подряд. Без разбора. Опомнитесь. Очнитесь. Вы ведь формируете этими словами свою жизнь. Свой мир. Таким он и становится. Неужели вам нравится жить в д...ме. Неужели вы думаете, что написание негативного комментария делает вас выше, а вашу жизнь лучше? Вы только доказываете свою суть. Свой уровень. Свой предел. «А судьи кто?» Добро творить тяжелее. Истина!»

Ранее мы писали:

Вера Брежнева интригует откровенными снимками. Звезда опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых запечатлена в нижнем белье.

Вера Брежнева стала андрогином. Певица приняла участие в нестандартной фотосессии. 

Вера Брежнева против ботокса. Пока звезда бороться с морщинами не собирается. 


0 Не нравится 0 Нравится 12.02.2018 Теги: вера брежнева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору