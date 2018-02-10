Принцесса Таиланда стала звездой Vogue

Ее Высочество Сириваннавари Нариратана известна как отличная спортсменка. Но с чувством стиля у принцессы тоже все в порядке. Сириваннавари стала звездой обложки тайской версии Vogue, и публика в восторге.

Публикация от voguethailand (@voguethailand) Янв 31, 2018 в 9:10 PST

В январе единственная дочь короля Рамы X и Суджарини Вивачаравонгсе отметила свое 31-летие, и по такому случаю, а также по случаю пятилетнего юбилея тайского Vogue принцесса согласилась позировать для обложки. На фото девушка предстала в образе безупречной леди, в белоснежном жакете и широкополой шляпе с широкой черной лентой.

Сириваннавари Нариратана - профессиональный игрок в бадминтон и представляла родную страну на 23-х Играх Юго-Восточной Азии, а в прошлом году завоевала серебро на Играх Юго-Восточной Азии по конному спорту.

Она также является частой гостьей Недель моды в Париже и известна в Таиланде как дизайнер одежды. Что, собственно, неудивительно, десять лет назад принцесса получила степень бакалавра по специальности «Мода и текстиль» и на протяжении нескольких лет обучалась и стажировалась в модных домах Франции (Balmain, Christian Dior) и Италии (Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Bulgari). Ее Высочество также поддерживает тайских дизайнеров и проводит Недели моды в Бангкоке.

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Источник фото: Globallookpress.com