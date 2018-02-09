Пугачева блеснула на «Льду»

Что бы ни говорили завистники, а после праздников Примадонна похорошела. Алла Борисовна стала одной из самых ярких гостий московской премьеры фильма «Лед». Причем компанию на красной дорожке диве составил Федор Бондарчук.

Публикация от Алла Борисовна Пугачева (@rijaya2017) Фев 8, 2018 в 12:05 PST

На показе Пугачева предстала в стильном черном брючном костюме с туникой. Распущенные волосы и браслеты на запястьях подчеркивали образ богемной дивы. Алла Борисовна широко улыбалась и позировала с Бондарчуком в обнимку. Возлюбленная режиссера Паулина Андреева на показ не приехала.

Публикация от Sophia (@allapugacheva_coven) Фев 8, 2018 в 10:24 PST

Светские обозреватели отметили, что дива прекрасно выглядит и, похоже, еще немного постройнела.

В картине «Лед» рассказана история фигуристки, получившей серьезную травму. Несмотря на запреты врачей, главная героиня продолжает заниматься любимым спортом. Ранее Пугачева заметила, что ей хотелось бы увидеть фильм с похожим сюжетом об артисте отечественной эстрады. «Ведь это очень сложный и тернистый путь. Были ли у меня травмы? Конечно же, и очень много раз. Чего в моей жизни только не было! Однажды я упала со сцены – очень сильно тогда пострадала», - рассказывала дива в интервью изданию «7 Дней».

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