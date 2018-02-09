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Джордж Клуни готов умереть за свою жену


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Джордж Клуни (George Clooney) считается заботливым и любящим мужем. Он  готов отдать все на свете за свою жену Амаль (Amal). В интервью Netflix обладатель «Оскара» рассказал о том, как встретил свою суженую.

Посетив шоу Дэвида Леттермана «Мой следующий гость не нуждается в представлении», Клуни поделился чувствами, которые испытал в момент знакомства с будущей супругой. «Я почувствовал, что встретил человека, за которого готов отдать свою жизнь. Я встретил ту, чья жизнь значит для меня больше моей собственной, и я никогда не чувствовал ничего подобного».

«Она совершенно невероятный человек, а теперь еще и мать, - добавил артист. - Я имею в виду, можно было предположить, что она будет великолепной матерью, но стоило увидеть, чтобы понять, насколько она прекрасна на самом деле. Это вынуждает меня одновременно чувствовать себя и гордым, и незначительным, жалким».

Пара поженилась в 2014 году и теперь растит восьмимесячных близнецов Эллу и Александра. Джордж отмечает, что для него достаточно необычно чувствовать, что он не является больше центром собственной вселенной.

Ранее актер не раз говорил, что появление детей стало для него очень серьезным испытанием, особенно тяжело звезде было научиться менять подгузники. Пара позже отмечала, что двух наследников им достаточно.



0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2018 Теги: Джордж Клуни

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