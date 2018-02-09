Что советует дочерям Анджелина Джоли

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) стала звездой нового номера американского Elle. Впервые за многие месяцы Джоли согласилась не только позировать в модных туалетах из последних коллекций, но и сняться вместе с детьми. И в интервью актриса рассказала о том, как она воспитывает дочерей.

Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) Фев 8, 2018 в 4:16 PST

Джоли растит трех девочек: 13-летнюю Захару, 11-летнюю Шайло и 9-летнюю Вивьен. Сейчас девочки нередко сопровождают мать в поездках по лагерям беженцев, в конце января Шайло и Захара вместе с родительницей побывали в лагере сирийских беженцев в Иордане.

Публикация от Zac Posen (@zacposen) Фев 8, 2018 в 5:43 PST

Анджелину нередко упрекают в том, что она не совсем правильно воспитывает дочерей. Так, девочки, особенно Шайло, нередко появляются в одежде для мальчиков.

Публикация от Brooks Brothers United Kingdom (@brooksbrothers.unitedkingdom) Фев 9, 2018 в 2:19 PST

Но у звезды на этот счет свое собственное, твердое мнение: «Я говорю им (девочкам): "Вас выделяет то, что вы готовы сделать ради других. Любой может надеть платье и сделать макияж. Вас определяет ваше мышление. Поймите, кто вы? О чем вы думаете? Что для вас важно и что вы хотите отстаивать? И боритесь за то, чтобы у других были такие же свобода и право выбора. Жизнь в служении интересам других стоит того, чтобы ее прожить"».

Ранее мы писали:

Джоли представляет новый фильм. Вышел трейлер «Сначала они убили моего отца».

Анджелина Джоли рассказала об операции по удалению яичников. О рисках и вариантах.

Дети Джоли с энтузиазмом изучают иностранные языки. Мэддокс увлечен русским.​