Что советует дочерям Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) стала звездой нового номера американского Elle. Впервые за многие месяцы Джоли согласилась не только позировать в модных туалетах из последних коллекций, но и сняться вместе с детьми. И в интервью актриса рассказала о том, как она воспитывает дочерей.
Джоли растит трех девочек: 13-летнюю Захару, 11-летнюю Шайло и 9-летнюю Вивьен. Сейчас девочки нередко сопровождают мать в поездках по лагерям беженцев, в конце января Шайло и Захара вместе с родительницей побывали в лагере сирийских беженцев в Иордане.
Анджелину нередко упрекают в том, что она не совсем правильно воспитывает дочерей. Так, девочки, особенно Шайло, нередко появляются в одежде для мальчиков.
Но у звезды на этот счет свое собственное, твердое мнение: «Я говорю им (девочкам): "Вас выделяет то, что вы готовы сделать ради других. Любой может надеть платье и сделать макияж. Вас определяет ваше мышление. Поймите, кто вы? О чем вы думаете? Что для вас важно и что вы хотите отстаивать? И боритесь за то, чтобы у других были такие же свобода и право выбора. Жизнь в служении интересам других стоит того, чтобы ее прожить"».
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Дети Джоли с энтузиазмом изучают иностранные языки. Мэддокс увлечен русским.
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СимаМудро говорит
09.02.18 17:22