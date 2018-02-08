Серябкину сравнили с Тимуром Родригезом

Ольга Серябкина - девушка смелая. И не прочь при случае воспользоваться шансом выйти из привычной зоны комфорта. Артистка приняла участие в шоу «Деньги или позор» и неожиданно вспомнила о своей фобии.

Самая главная девушка группы Serebro вызывает восторг не только у поклонников. Ведущий проекта Дядя Витя относится с большой симпатией к Ольге и в ходе передачи сравнил певицу с бочкой кваса в +35 градусов, потому что «мужики к ней выстраиваются в очередь». Отметил, что Серябкина — самая симпатичная участница за всю историю шоу. «До тебя на первом месте был Тимур Родригез», — добавил Дядя Витя.

Ольга держалась на шоу с достоинством, адекватно реагировала на провокации, не без удовольствия подыгрывала ведущему. Но лишь до тех пор, пока ей не предложили озвучить новейшую разработку изобретателей "Сколково" – куклу-робота.

«С самого детства ненавижу кукол. Я не хочу даже пытаться искать причины этой фобии в своем подсознании. Еще в детстве я их недолюбливала и постоянно что-то с ними делала — ручки-ножки отрывала и разрисовывала», - призналась артистка.

Выпуск «Деньги или позор» с участием Ольги Серябкиной можно увидеть на телеканале ТНТ4 12 февраля.

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