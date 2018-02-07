Кайли Дженнер представила дочь

Кайли Дженнер (Kylie Jenner) наслаждается материнством. Как писала девушка, она предпочла не рассказывать о своей беременности до последнего, но сейчас готова поделиться счастливыми моментами.

20-летняя Кайли накануне опубликовала милое фото детской ручки (на заднем плане видны еще и щечки с губками) и сообщила имя дочери - Сторми Уэбстер (Stormi Webster). Для звездного семейства нестандартные имена - привычное дело. Достаточно вспомнить, что в кузинах и кузенах Сторми - Норт, Сент, Чикаго и Дрим.

Кстати, поклонники полагали, что девочку назовут Баттерфлай (Бабочка) или Поузи.

Между прочим, на днях Кайли назвали самой состоятельной в звездном семействе Кардашян-Дженнер. Косметический бренд девушки Lip Kit сейчас оценивается в $386 миллионов, причем у бренда отличный потенциал, и эксперты полагают, что при удачном стечении обстоятельств через 4-5 лет Lip Kit будет оцениваться в миллиард. Причем доход мисс Дженнер приносит не только косметика, но и рекламные контракты, модный бренд одежды, съемки в реалити-шоу и так далее. Для сравнения, доходы Ким Кардашян за прошлый год составили около $175 миллионов, что примерно вдвое меньше, чем у Кайли.

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