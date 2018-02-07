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Хилькевич предпочитает ботоксу массаж


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Похоже, популярность «инъекций красоты» идет на спад. Голливудские звезды все чаще предпочитают стандартной ботокс-терапии новые методики омоложения, и российские селебрити не отстают. Анна Хилькевич на днях рассказала о том, что отказалась от ботокса.

В новом интервью Хилькевич рассказала, что озаботилась борьбой с морщинками с 25 лет и сразу же решила обратиться за помощью к профессионалам контурной пластики. «Я колола ботокс с 25 лет. Буквально чуть-чуть, так как у меня подвижная мимика лба, и я совершенно ничего не могла с этим поделать. А не так давно я вколола препарат в зону вокруг глаз. Мне посоветовал такую процедуру специалист, сказав, что она поможет убрать тонкую паутинку морщин. Врач уговорила меня вколоть ботокс не только в кожу возле внешних уголков век, но и под глаза, чтобы снизить напряжение мышц и избежать морщин в этой зоне. Мало того, что первые три дня я ходила с перекошенным лицом, это как раз нормально… Но потом, когда отек спал, я не могла смотреть на себя в зеркало, не могла улыбаться! Потому что улыбка была наигранной, взгляд стал очень злой».

По словам Хилькевич, чтобы избавиться от выражения лица а-ля Малефисента, она снова обратилась к специалисту, и пришлось потратить немало времени и сил, чтобы вывести препарат из мышечной ткани.

Это не единственный неприятный опыт Анны. Однажды актрисе вкололи препарат с сильным антивозрастным эффектом, и у девушки появились аллергические высыпания на коже. Теперь артистка отказалась от ботокса и тому подобных средств и предпочитает особый массаж.

Ранее мы писали:

Анна Хилькевич: «В детстве хотела стать директором зоопарка». Актриса не думала о кино.

Анна Хилькевич: «Я мнительная и суеверная». Актриса опасается сглаза.

Анна Хилькевич: «Одноклассники не верили, что стану звездой». Над артисткой в детстве часто посмеивались. 



0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2018 Теги: Анна Хилькевич

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