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Борисова заметила у Бузовой нехорошие признаки


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Ведущая Дана Борисова прекрасно знает, что такое наркозависимость. Более полугода Дана боролась с аддикцией в реабилитационной клинике и сейчас призывает всех селебрити, увлекшихся запрещенными препаратами, пройти лечение. На днях в центр внимания Даны попала Ольга Бузова.

В одном из недавних интервью Борисова сообщила, что заметила у Ольги признаки аддикции. «Бузова может принимать синтетические наркотики», - сказала Дана репортерам телеканала «360». Уточняется, что к мысли о зависимости Борисова пришла после просмотра одного из видео Ольги в соцсетях.

Сама Бузова пока не комментирует заявление Даны.

Напомним, ранее Борисова говорила о возможной аддикции ведущей Маши Малиновской и алкоголизме Анастасии Волочковой. Волочкова по этому поводу заметила: «Мало ли что может придумать больной человек». Балерина также посоветовала Дане не пиарить свой проект за ее счет. «Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы».

В итоге Дана решила прояснить ситуацию и обратилась к балерине. «Дорогая Анастасия Волочкова! Ты очень сильная и красивая, я хочу принести извинения, если каким-то образом ранила тебя своим предположением о зависимости. Я только лишь говорила о том, что получаю много писем от людей с просьбами помочь и поддержать тебя. Мы обе знаем, как непросто таким женщинам, как мы с тобой, идти по жизни. За нами — шлейф непонимания. Но мы справимся».

Ранее мы писали:

Бузовой советуют не терять женское достоинство. Ольга болезненно отреагировала на женитьбу Тарасова.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2018 Теги: Дана Борисова

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