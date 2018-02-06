У Леонида Парфенова родился внук

Поклонники спешат поздравлять Леонида Парфенова. Накануне известный тележурналист стал дедушкой. Сын Иван подарил 58-летнему отцу внука. Причем о пополнении в семье сообщила супруга телеведущего Елена Чекалова.

Публикация от Елена Чекалова (@helenachek) Фев 5, 2018 в 12:13 PST

Малыш, которого назвали Мишей, стал первым наследником сына Парфенова. И бабушка с дедушкой сияют от счастья. «Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес – 3940, 54 сантиметра. Я бабуля!» – написала Елена в Instagram.

При этом 51-летняя супруга телеведущего не стесняется своего нового звания. «Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли Машей или Леной. А вот мы с Леней – просто бабушка и дедушка».

Подписчики поддержали Парфенова и его супругу: «Поздравления! Всех благ малышу! Бабушка и дедушка замечательные!!!», «Поздравляю от всей души! Здоровья малышу, спокойных ночей родителям и радости общения с внуком бабушке и дедушке!», «Сердечно вас и Леонида Геннадьевича поздравляю с новым статусом бабушки и дедушки. Михал Иванычу повезло с такими ба и де».

29-летний Иван Парфенов женат на дочери инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Марии. Подписчики девушки пожелали ей материнского счастья и здоровья малышу.

Публикация от Maria Broytman-Parfenova (@maria_broytman) Фев 5, 2018 в 1:16 PST

Напомним, что Леонид и Елена, которые прожили вместе уже 30 лет, в этом году будут праздновать жемчужную свадьбу. Также у пары еще есть дочка Мария.

