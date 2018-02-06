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У Леонида Парфенова родился внук


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Поклонники спешат поздравлять Леонида Парфенова. Накануне известный тележурналист стал дедушкой. Сын Иван подарил 58-летнему отцу внука. Причем о пополнении в семье сообщила супруга телеведущего Елена Чекалова. 

 

Малыш, которого назвали Мишей, стал первым наследником сына Парфенова. И бабушка с дедушкой сияют от счастья. «Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес – 3940, 54 сантиметра. Я бабуля!» – написала Елена в Instagram.

При этом 51-летняя супруга телеведущего не стесняется своего нового звания. «Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли Машей или Леной. А вот мы с Леней – просто бабушка и дедушка».

Подписчики поддержали Парфенова и его супругу: «Поздравления! Всех благ малышу! Бабушка и дедушка замечательные!!!», «Поздравляю от всей души! Здоровья малышу, спокойных ночей родителям и радости общения с внуком бабушке и дедушке!», «Сердечно вас и Леонида Геннадьевича поздравляю с новым статусом бабушки и дедушки. Михал Иванычу повезло с такими ба и де».

29-летний Иван Парфенов женат на дочери инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Марии. Подписчики девушки пожелали ей материнского счастья и здоровья малышу.

Напомним, что Леонид и Елена, которые прожили вместе уже 30 лет, в этом году будут праздновать жемчужную свадьбу. Также у пары еще есть дочка Мария.
 



0 Не нравится 0 Нравится 06.02.2018 Теги: Леонид Парфенов

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