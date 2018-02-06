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У сына Собчак появился враг


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У сына Собчак появился враг

Ксения Собчак сейчас в особом состоянии полной боевой готовности. В рамках предвыборной кампании звезда часто выезжает в регионы на встречи с избирателями. Но маленькому Платону это уже не нравится.

Собчак опубликовала в Insta трогательный снимок сына в... чемодане. «Платон точно вычислил причинно-следственную связь. Как только в гостиной появляется чемодан - значит, мама опять уезжает...:( Чемодан у нас теперь - главный враг :)», - написала Ксения.

Подписчики не преминули напомнить Собчак о том, как важно быть рядом с ребенком: «Не жалко ребенка? Матери не видит, зачем тогда рожать», «Самые счастливые моменты прокатываешь!», «А узнает ли Платон маму?! И вообще знает, что она у него есть?!»

Ранее Собчак признавала, что ей придется пожертвовать временем с сыном ради участия в предвыборной гонке. «Мне жалко оставлять Платона дома, ему только 11 месяцев. Но я не хочу думать про британские школы, как делают наши чиновники. Я хочу, чтобы менялась эта нечестная, несправедливая система, эти как бы выборы... Мы должны сделать все, чтобы Россия не уходила в средневековье. Чтобы молодые люди обсуждали технологии, а не то, с кем спал царь 100 лет назад. Россия должна стать прогрессивной страной. Главное - не присоединять новые территории, а развивать технологии».

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0 Не нравится 3 Нравится 06.02.2018 Теги: Ксения Собчак

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