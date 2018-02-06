Отец Бена Аффлека рассказал о пагубном влиянии Голливуда

Отец Бена Аффлека (Ben Affleck) рассказал о причинах разрыва актера с женой Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner), который случился в 2015 году, а также о продолжающейся борьбе сына с пристрастием к алкоголю. Тимоти Аффлек, у которого также есть второй наследник, Кейси (Casey) тоже актер, рассказал изданию Grazia, что давление Голливуда тяжело сказалось на обоих его сыновьях, описывая кинематографическую столицу США как «отвратительное место».

«Вас почти вынуждают превратиться в не самого лучшего человека. Это влияет на всю жизнь и представляет собой одну из опасностей киноиндустрии, - сказал Тимоти. - Очень тяжело балансировать между семейной жизнью и пучиной всемирной известности. Это тяжелая, требовательная жизнь. В мире за пределами кинобизнеса браки рушатся постоянно. Это часть повседневной жизни».

Тимоти также коснулся и пристрастия 45-летнего Бена к алкоголю, рассказав, что актер очень серьезно настроен на то, чтобы избавиться от вредной привычки, хочет вести спокойную жизнь и работает в этом направлении.

Напомним, в марте прошлого года Бен рассказал поклонникам в Facebook о борьбе с пристрастием к алкоголю. «Я окончил курс лечения алкогольной зависимости, с которой мне приходилось сражаться в прошлом и с которой я продолжу борьбу, - написал тогда Бен. - Я хочу жить полной жизнью и быть хорошим отцом. Я хочу, чтобы мои дети знали, что нет ничего постыдного в том, чтобы попросить о помощи, когда это необходимо. Я счастлив, что у меня есть любовь моей семьи и друзей. То, что я сделал, было лишь первым шагом на пути к полному избавлению».

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Источник фото: Globallookpress.com