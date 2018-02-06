Бузова снова с Батрутдиновым

Ольга Бузова в прошлом месяце удивила публику намеками на романтические отношения с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Некоторые сочли это за попытку отомстить Дмитрию Тарасову, некоторые - за попытку доказать востребованность Ольги. Теперь же становится все ясно.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 5, 2018 в 12:32 PST

В январе артисты встретились на отдыхе в Таиланде и увлеченно публиковали в соцсетях совместные снимки. Причем на фото Ольга и Тимур выглядели словно пара, и оба отмечали, что сейчас у них «дружба на грани».

Теперь же звезд связывает не только дружба. Накануне Бузова опубликовала очередной совместный снимок с Батрутдиновым и написала: «Ну что?! ОТКРЫТЬ ВАМ СЕКРЕТ?! Мы с Тимуром рады представить Вам новую капсульную коллекцию Bella Potemkina! Совершенно случайно мы вновь оказались вместе. На этот раз мы с дизайнером сделали акцент не только на Дне всех влюбленных, но и на предстоящем в России чемпионате мира по футболу! Это по-настоящему спортивная, патриотическая, добрая коллекция с пожеланиями всем найти свою любовь!!!»

Подписчики сотрудничество звезд оценили неоднозначно: «Не удивлюсь, если через некоторое время вы появитесь как пара, все уже давно поняли», «На Дне, на День Влюбленных!!!», «Грамотный ход! Теперь Ольга всеми этими фоточками проковыряет такую маленькую дырку в голове Тарасова, что не один патологоанатом ее не найдет!»

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