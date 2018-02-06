Анастасия Тарасова: «Один раз и на всю жизнь»
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Недавно супруги Тарасовы провели церемонию венчания. Отношения пара зарегистрировала в начале января и не стала тянуть с торжеством в церкви. Сам Тарасов выказал надежду на то, что его третий брак «принесет счастье». А на днях по поводу венчания высказалась Анастасия Тарасова, в девичестве Костенко.
Анастасию ранее не раз обвиняли в том, что она якобы разрушила брак Тарасова и Бузовой. Теперь у девушки активно интересуются, почему они с Дмитрием решили так быстро обвенчаться. Ведь это считается весьма серьезным шагом, и многие пары решаются на него, прожив несколько лет в браке.
«Если мы сейчас говорим о таинстве венчания в православной церкви, то там не принято венчаться по надуманным людским условиям: прожив 10 лет, 20 лет, с тремя попытками на венчание и т.д. Это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой религией, – поделилась модель. – Никаких трех попыток не существует, только один раз и на всю жизнь. Также существует табу на возраст вступающих в православный брак. И да, церковь уважительно относится к законному браку, но ничего общего они не имеют», - ответила девушка в Insta.
Анастасия напомнила, что венчание проводится лишь один раз, и посоветовала «не обесценивать такое таинство».
Ранее мы писали:
Тарасов отказывается говорить о разводе. Футболист начал новую страницу в жизни.Дмитрий Тарасов готовится к пополнению? Появились сообщения о беременности подруги футболиста.
Тарасов прокомментировал развод с Бузовой. Ведущая и футболист торопятся с расторжением брака.
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Новости | 06.02.2018
Обсуждение 6
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ЯАбсолютно обычная внешность. Без "изюминки"
06.02.18 16:03
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скромняшкаДумаю, что этого Тарасова знают только благодаря Бузовой. Если бы не она, то никто бы и не знал об этом динозавре. Кроме того, что он был на ней женат, больше ничем он не запомнился. Зачем о нем так много писать.
06.02.18 14:32
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На фото она в пеньюаре ?
06.02.18 13:17
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ДаПлатье невесты конечно как раз для барделя а не для церкви. ...
06.02.18 12:08
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КсюБузова, конечно, рядом с ней просто кухарка из забытой Богом деревни. У Анастасии утонченная внешность...Даже трудно предствить как она в "раскоряку" будет "эротично" присядать на подиуме...Хотя , думаю, что ментально уровень тот же...
06.02.18 11:22