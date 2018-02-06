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Анастасия Тарасова: «Один раз и на всю жизнь»


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Недавно супруги Тарасовы провели церемонию венчания. Отношения пара зарегистрировала в начале января и не стала тянуть с торжеством в церкви. Сам Тарасов выказал надежду на то, что его третий брак «принесет счастье». А на днях по поводу венчания высказалась Анастасия Тарасова, в девичестве Костенко.

 

Анастасию ранее не раз обвиняли в том, что она якобы разрушила брак Тарасова и Бузовой. Теперь у девушки активно интересуются, почему они с Дмитрием решили так быстро обвенчаться. Ведь это считается весьма серьезным шагом, и многие пары решаются на него, прожив несколько лет в браке.

 

«Если мы сейчас говорим о таинстве венчания в православной церкви, то там не принято венчаться по надуманным людским условиям: прожив 10 лет, 20 лет, с тремя попытками на венчание и т.д. Это уже новомодные тенденции, никак не связанные с многовековой религией, – поделилась модель. – Никаких трех попыток не существует, только один раз и на всю жизнь. Также существует табу на возраст вступающих в православный брак. И да, церковь уважительно относится к законному браку, но ничего общего они не имеют», - ответила девушка в Insta.

Анастасия напомнила, что венчание проводится лишь один раз, и посоветовала «не обесценивать такое таинство».

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0 Не нравится 1 Нравится 06.02.2018 Теги: Анастасия Тарасова

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