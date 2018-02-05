Рынска сообщила о разводе мужа

Известная колумнистка Божена Рынска недвусмысленно намекнула на скорые перемены в личной жизни. Божена давно называет политтехнолога Игоря Малашенко мужем, но фактически пара живет в гражданском браке. Но в недалеком будущем у Рынски появится возможность зарегистрировать отношения официально.

Вот уже долгое время на странице колумнистки в Facebook сообщается, что она в браке. На днях Божена внесла ясность.

«Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз. Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине и жил гражданским браком со мной. К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой», - написала колумнистка, добавив, что они ничего больше комментировать не будут.

В комментариях к посту Рынска все же уточнила, что решение о разводе ее возлюбленного с супругой было принято давно. «Мы даже формальные бумаги подписали. Просто ждали совершеннолетия сына». Как скоро после развода пара собирается узаконить отношения, Божена пока предпочитает не распространяться.

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