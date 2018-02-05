 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рынска сообщила о разводе мужа


0 0

Известная колумнистка Божена Рынска недвусмысленно намекнула на скорые перемены в личной жизни. Божена давно называет политтехнолога Игоря Малашенко мужем, но фактически пара живет в гражданском браке. Но в недалеком будущем у Рынски появится возможность зарегистрировать отношения официально.

Вот уже долгое время на странице колумнистки в Facebook сообщается, что она в браке. На днях Божена внесла ясность.

«Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз. Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине и жил гражданским браком со мной. К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой», - написала колумнистка, добавив, что они ничего больше комментировать не будут.

В комментариях к посту Рынска все же уточнила, что решение о разводе ее возлюбленного с супругой было принято давно. «Мы даже формальные бумаги подписали. Просто ждали совершеннолетия сына». Как скоро после развода пара собирается узаконить отношения, Божена пока предпочитает не распространяться.

Ранее мы писали:

Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы. 

Виталий Милонов против Божены Рынски. В Сети разгорается громкий скандал. 

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Божена Рынска

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору