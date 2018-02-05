Лицо попроще: Девочка-чирлидер стала звездой соцсетей

13-летняя американка Райан Каммингс внезапно стала звездой. Готовясь к выступлению, девочка-чирлидер из Северной Каролины продемонстрировала впечатляющую мимику, и пользователи социальных сетей не остались равнодушными.

Юная Райан во время выступления на соревнованиях Spirit of Hope National Championship, по-видимому, пыталась скрыть волнение за маской надменности. Получилось довольно забавно. За несколько дней фрагмент видео, на котором видно изменение выражения лица Каммингс, набрал более 40 миллионов просмотров. Пользователи Twitter увлеченно комментируют мимику Райан: «Когда учитель задает мне вопрос, думая, что я отвлеклась, но я отвечаю правильно», «Белые феминистки после того, как изобразили на плакате матку».

Пользователи соцсетей уверены, что Каммингс - несомненная победительница в номинации «лучшая демонстрация собственных ощущений» и может претендовать на место лидера в звании «мем года».

Сама девочка заявила журналистам, что удивлена, как ее выражение лица вдруг оказалось вирусным. «В тот момент я просто думала, что действительно очень сильно хочу победы моей команды».