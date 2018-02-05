 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дом с призраками в центре Москвы


0 0

Показы нового спектакля в иммерсивном формате проходят в старинном особняке А.К. Поливанова в центре Москвы. Герои постановки «Дом 19|07» на глазах у зрителей и на расстоянии вытянутой руки разыгрывают мистическую историю о любви и страсти, мести и предательстве. Действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетается с современностью.

 
 
 

Исторические интерьеры и современные технологии заставят каждого поверить в происходящее и стать частью необъяснимых событий. Авторы при написании сценария вдохновлялись историей о призраке Белой дамы, обитающем в этом доме, о существовании которого им поведали жители арбатских переулков. Почему вам понравится этот спектакль? Вот 3 причины:

  1. Иммерсивный формат позволяет зрителям наблюдать за действием не из зала, а находясь в непосредственной близости с актерами. Вы можете даже прикоснуться к ним, однако это строжайше запрещено правилами Дома.
  2. Вместе с актерами вы путешествуете по всему особняку на протяжении двух часов. Зрителей при входе делят на 3 группы, каждая из которых наблюдает за своей сюжетной линией.
  3. Спектакль «Дом 19|07» захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала. Но если ваш спутник окажется в другой группе, вы увидите два разных спектакля. Заинтригованы?

Показы «Дома 19|07» проходят каждый месяц в особняке Поливанова по адресу: Денежный пер., д. 9/6.
Подробности на сайте https://dom1907.ru


Публикуется на правах рекламы



0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: спектакль театр драма Дом 19|07

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору