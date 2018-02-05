Дом с призраками в центре Москвы

Показы нового спектакля в иммерсивном формате проходят в старинном особняке А.К. Поливанова в центре Москвы. Герои постановки «Дом 19|07» на глазах у зрителей и на расстоянии вытянутой руки разыгрывают мистическую историю о любви и страсти, мести и предательстве. Действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетается с современностью.







Исторические интерьеры и современные технологии заставят каждого поверить в происходящее и стать частью необъяснимых событий. Авторы при написании сценария вдохновлялись историей о призраке Белой дамы, обитающем в этом доме, о существовании которого им поведали жители арбатских переулков. Почему вам понравится этот спектакль? Вот 3 причины:

Иммерсивный формат позволяет зрителям наблюдать за действием не из зала, а находясь в непосредственной близости с актерами. Вы можете даже прикоснуться к ним, однако это строжайше запрещено правилами Дома. Вместе с актерами вы путешествуете по всему особняку на протяжении двух часов. Зрителей при входе делят на 3 группы, каждая из которых наблюдает за своей сюжетной линией. Спектакль «Дом 19|07» захватывает с первых минут и не отпускает до самого финала. Но если ваш спутник окажется в другой группе, вы увидите два разных спектакля. Заинтригованы?

Показы «Дома 19|07» проходят каждый месяц в особняке Поливанова по адресу: Денежный пер., д. 9/6.

Подробности на сайте https://dom1907.ru



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