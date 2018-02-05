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Дмитрий Маликов рад, что родился сын


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48-летний Дмитрий Маликов недавно снова стал отцом. Ребенок появился на свет от суррогатной матери пару недель назад, И певец несказанно счастлив, что у него теперь есть сын, который продолжит род Маликовых.

Как признался накануне Дмитрий, он очень хотел сына. У певца есть взрослая дочь Стефания. 17-летняя девушка успешно учится в МГИМО, постигая азы журналистики. Конечно же, дочке певец тоже очень рад, но, как признался Дмитрий, Стефания не сможет вечно носить его фамилию.

«Я очень счастлив. Не зря же говорят, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне очень хотелось наследника. У меня замечательная дочка, я ее очень люблю, но она выйдет замуж и будет носить другую фамилию. А мне очень хотелось продолжить род Маликовых», – поведал певец.

Елена Маликова, супруга певца, рада, что они снова стали родителями: «Мы десять лет мечтали о ребенке, но ничего не получалось».

Как пишет издание StarHit, сейчас супруги находятся на интересной стадии – выбирают имя малышу. И к согласию пара пока не пришла. «Что делать, если жене нравится имя Аполлон?» – написал в Twitter артист, видимо, сокрушаясь.  

Напомним, на днях Елена Маликова заявила журналистам, что они с Дмитрием не хотели объявлять о рождении ребенка. Узнав о том, что новость получила такую огласку, жена артиста была шокирована. «На самом деле я потрясена, что все об этом узнали. Мы точно не собирались вот так об этом объявлять», - сообщила Елена. Как выяснилось, кто-то из работников роддома поделился информацией с телевизионщиками.
 



0 Не нравится 0 Нравится 05.02.2018 Теги: Дмитрий Маликов

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