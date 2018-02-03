Поведение сына Плющенко назвали вульгарным
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Фигурист Евгений Плющенко всеми силами борется с хейтерами, причем не только с теми, кто пишет гадости ему. Пятилетнему сыну Саше, у которого есть свой блог в Instagram, достается от недоброжелателей не меньше. И недавно опубликованное в Сети невинное видео ребенка вызвало очередную волну негатива.
Как пишет издание «7 Дней», в микроблоге сына Плющенко и Рудковской появился видеоролик, где Саша танцует с подружкой. Подпись гласила: «Может, это первая любовь?» Однако подписчики видео не оценили, более того, поведение ребенка назвали «пошлым и вульгарным»!
Некоторые подписчики заступились за ребенка: «Маленьких детей также тискают. Он просто так выразил свои чувства», «Люди, опомнитесь! Вы на странице ребенка, что за гадости вы тут оставляете?», «Хорошие дети, а тем, кому видео кажется провокацией, пора обращаться к врачам».
Напомним, сам Плющенко, устав от нападок хейтеров, недавно разместил в Сети фото, где он стоит в красном джемпере с надписью «Мне все равно на вас». Евгений оставил комментарий к снимку: «Хороший лозунг для недоброжелателей и хейтеров в Инстаграм!» Правда, обращение восприняли на свой счет все. Поклонникам фото не понравилось, многие, проигнорировав комментарий Плющенко, отметили, что фигурист стал грубый и агрессивный.
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Обсуждение 2
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04.02.18 08:01
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ЮляВыставляют и выставляют свою жизнь на обозрение со всех сторон а потом обижаются....Ну закройте ваш инстаграм. И все. Какие проблемы.
03.02.18 22:37