Поведение сына Плющенко назвали вульгарным

Фигурист Евгений Плющенко всеми силами борется с хейтерами, причем не только с теми, кто пишет гадости ему. Пятилетнему сыну Саше, у которого есть свой блог в Instagram, достается от недоброжелателей не меньше. И недавно опубликованное в Сети невинное видео ребенка вызвало очередную волну негатива.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Фев 2, 2018 at 9:47 PST

Как пишет издание «7 Дней», в микроблоге сына Плющенко и Рудковской появился видеоролик, где Саша танцует с подружкой. Подпись гласила: «Может, это первая любовь?» Однако подписчики видео не оценили, более того, поведение ребенка назвали «пошлым и вульгарным»!

Некоторые подписчики заступились за ребенка: «Маленьких детей также тискают. Он просто так выразил свои чувства», «Люди, опомнитесь! Вы на странице ребенка, что за гадости вы тут оставляете?», «Хорошие дети, а тем, кому видео кажется провокацией, пора обращаться к врачам».

Напомним, сам Плющенко, устав от нападок хейтеров, недавно разместил в Сети фото, где он стоит в красном джемпере с надписью «Мне все равно на вас». Евгений оставил комментарий к снимку: «Хороший лозунг для недоброжелателей и хейтеров в Инстаграм!» Правда, обращение восприняли на свой счет все. Поклонникам фото не понравилось, многие, проигнорировав комментарий Плющенко, отметили, что фигурист стал грубый и агрессивный.

