Юлия Ковальчук поругалась с поклонниками

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков – счастливые родители, у них подрастает милая дочурка, которой недавно исполнилось уже три месяца. Пара не раскрывает имени малышки, предпочитая приватность в делах семейных. Однако это совсем не нравится фанатам. Из-за этого у певицы даже вышел с ними конфликт.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Янв 30, 2018 at 2:08 PST

Недавно Юлия Ковальчук опубликовала фото девочки, и поклонники тут же засыпали певицу вопросами, вернее одним вопросом: когда же пара назовет имя девочки. Некоторые фанаты даже стали открыто проявлять агрессию: «Я не пойму, прям тайна! Имя скрывают, ну а зачем тогда половину ребенка в «Инстаграм» выкладывать? А, ну да, реклама», «Одни понты, великие люди?»

Ковальчук тут же поставила недоброжелателей на место. Она попросила закрыть тему с именем ребенка: «Вы немного утомили с вопросом об имени. Это наше личное дело - говорить или нет! Предлагаю закрыть эту тему».

Напомним, Ковальчук и Чумаков сыграли свадьбу в Испании в 2014 году, и с тех пор поклонники неустанно следили за личной жизнью знаменитостей, гадая, когда же появится малыш. В прошлом году появилась информация о беременности певицы. Юлия тогда заявила, что будет рожать в России, несмотря на то, что часто проживает в Испании. «Не представляю, как можно в эти важные моменты общаться на другом языке, не чувствовать и не видеть рядом своих близких», - признавалась певица.

