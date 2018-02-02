Светлана Ходченкова: «Для меня всегда мужчина будет главным»

Красивая, талантливая, знаменитая. Светлана Ходченкова уже не первый год числится в списке завидных невест. Казалось бы, претендентов на роль принца у звезды должно быть достаточно. Но все не так просто.

Девушке из высшего общества не всегда легко избежать одиночества, и Светлана это прекрасно понимает. Как призналась актриса в новом интервью, ей очень хочется быть рядом с сильным мужчиной, но пока место вакантно.

«Знаете, у меня классическое воспитание. Для меня всегда мужчина будет главным. Иногда возникают такие моменты, когда хочется сказать: "Меня любят миллионы, а ты даже букет цветов не подаришь!" – рассказала звезда. – А потом я подумаю и пойму: "Он все равно меня любит, я это знаю"».

Ходченкова не стала вдаваться в подробности, переведя разговор на тему творчества. В этом году в планах Светланы съемки фильма, над которым она работает как сценарист и продюсер. «Пока есть только рабочее название. Сейчас ищем команду. Это будет социальная драма. Режиссером тоже будет женщина. Дебютантка», – рассказала звезда Esquire.

Ранее появились слухи о воссоединении актрисы с бывшим бойфрендом, бизнесменом Георгием Петришиным. «В этом году Ходченкова полетела вместе с Георгием на Бали. Он знаком со всеми ее коллегами. У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках – это надо было видеть!» - рассказали приятели Ходченковой.

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