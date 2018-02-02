 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Робби Уильямс отказался от культовой песни


1 0

Angels – один из его самых значительных хитов. Однако поклонники Робби Уильямса (Robbie Williams) вряд ли теперь услышат песню в живом исполнении. Накануне певец заявил, что исключил ее из репертуара.

Звезда убирает песню из репертуара, поскольку та вызывает у него слишком сильные эмоции при исполнении. «Мне нужно прилагать усилия, чтобы не расплакаться при всех и не выглядеть жалким, - рассказал Робби в интервью изданию Daily Star. - Есть люди, которые во время исполнения этой песни поднимают фотографии своих умерших родителей, и в такие моменты я думаю, что не выдержу и расплачусь. Это очень тяжело для меня».

Робби не будет исполнять эту композицию, спетую им в 1997 году, уже во время грядущего тура.

Песня Angels была настоящим хитом в Великобритании и по всему миру, она оставалась в британской десятке хитов на протяжении 40 недель. Через восемь недель после выхода песня получила награду от британских слушателей как «Лучший сингл последних 25 лет» на церемонии BRIT Awards 2005 года.

Напомним, что в прошлом году 43-летний Робби был вынужден отменить свой тур по России после того, как врачи обнаружили кровотечение в его мозгу. «Моя левая рука онемела, изо рта текла слюна. У меня были головные боли, и с трудом удавалось дышать». В этой ситуации, сетует Робби, ему не оставалось ничего иного, как сдаться на милость врачей.
 



0 Не нравится 1 Нравится 02.02.2018 Теги: Робби Уильямс

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Гость
    Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на http://sngrek.pw
    		03.02.18 08:51
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору