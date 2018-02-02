Робби Уильямс отказался от культовой песни

Angels – один из его самых значительных хитов. Однако поклонники Робби Уильямса (Robbie Williams) вряд ли теперь услышат песню в живом исполнении. Накануне певец заявил, что исключил ее из репертуара.

Звезда убирает песню из репертуара, поскольку та вызывает у него слишком сильные эмоции при исполнении. «Мне нужно прилагать усилия, чтобы не расплакаться при всех и не выглядеть жалким, - рассказал Робби в интервью изданию Daily Star. - Есть люди, которые во время исполнения этой песни поднимают фотографии своих умерших родителей, и в такие моменты я думаю, что не выдержу и расплачусь. Это очень тяжело для меня».

Робби не будет исполнять эту композицию, спетую им в 1997 году, уже во время грядущего тура.

Песня Angels была настоящим хитом в Великобритании и по всему миру, она оставалась в британской десятке хитов на протяжении 40 недель. Через восемь недель после выхода песня получила награду от британских слушателей как «Лучший сингл последних 25 лет» на церемонии BRIT Awards 2005 года.

Напомним, что в прошлом году 43-летний Робби был вынужден отменить свой тур по России после того, как врачи обнаружили кровотечение в его мозгу. «Моя левая рука онемела, изо рта текла слюна. У меня были головные боли, и с трудом удавалось дышать». В этой ситуации, сетует Робби, ему не оставалось ничего иного, как сдаться на милость врачей.

