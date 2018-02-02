 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Маликов дебютировал в роли фэшн-блогера


0 0

Дмитрий Маликов вошел во вкус хайпа. Публика еще толком не пришла в себя после новости о рождении у артиста сына, а Дмитрий уже занялся совершенно новым для себя делом. Певец решил стать фэшн-блогером. Правда, на первой съемке что-то пошло не так.

Дмитрий опубликовал в соцсетях забавный ролик, в котором, как и полагается модному блогеру, демонстрирует свой гардероб. Но при разборе одежды случился казус - в шкафу звезды обнаружился "скелет", то есть костюм, который Маликов не хотел бы показывать.

«Еще раз Вам спасибо за огромное количество поздравлений. Мне очень, ну очень приятно!!! Тем не менее пора возвращаться к рабочим будням. Я все еще ищу себя в "Инстаграме". Хотел стать фэшн-блогером, но что-то пошло не так», - подписал видео артист. Поклонники шутку оценили, пост собрал более 10 тысяч лайков.

Напомним, в прошлую пятницу Дмитрий стал папой во второй раз. Суррогатная мать родила артисту и его супруге Елене малыша, который появился на свет в элитном перинатальном центре Санкт-Петербурга «Ава-Петер». В начале этой недели малютку  привезли в Москву. «Семья - это команда! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!» - написала Елена в Insta, опубликовав семейное фото с младенцем.

Ранее мы писали:

Маликов учит пикапу. Артист представил любопытный клип.

Дмитрий Маликов: «Моя внешность хороша от природы». Певец надеется, что в будущем ему не понадобятся пластические операции.

Дмитрий Маликов вспомнил о романе с Натальей Ветлицкой. По словам артиста, Наталья была яркой, талантливой девушкой. 



0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2018 Теги: Дмитрий Маликов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору