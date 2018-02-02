Маликов дебютировал в роли фэшн-блогера

Дмитрий Маликов вошел во вкус хайпа. Публика еще толком не пришла в себя после новости о рождении у артиста сына, а Дмитрий уже занялся совершенно новым для себя делом. Певец решил стать фэшн-блогером. Правда, на первой съемке что-то пошло не так.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Фев 1, 2018 at 4:52 PST

Дмитрий опубликовал в соцсетях забавный ролик, в котором, как и полагается модному блогеру, демонстрирует свой гардероб. Но при разборе одежды случился казус - в шкафу звезды обнаружился "скелет", то есть костюм, который Маликов не хотел бы показывать.

«Еще раз Вам спасибо за огромное количество поздравлений. Мне очень, ну очень приятно!!! Тем не менее пора возвращаться к рабочим будням. Я все еще ищу себя в "Инстаграме". Хотел стать фэшн-блогером, но что-то пошло не так», - подписал видео артист. Поклонники шутку оценили, пост собрал более 10 тысяч лайков.

Напомним, в прошлую пятницу Дмитрий стал папой во второй раз. Суррогатная мать родила артисту и его супруге Елене малыша, который появился на свет в элитном перинатальном центре Санкт-Петербурга «Ава-Петер». В начале этой недели малютку привезли в Москву. «Семья - это команда! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!» - написала Елена в Insta, опубликовав семейное фото с младенцем.

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