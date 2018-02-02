Джастин Тимберлейк появился в новом клипе с женой

Они считаются крепкой парой, но редко появляются вместе на публике. Но всегда есть место исключениям. В новом клипе на песню Man of the Woods Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) появляется особенный гость. Певец сделал героиней видео свою жену Джессику Бил (Jessica Biel). Не композиция, а сплошная романтика.

Клип является визуальной поддержкой одноименного нового альбома Джастина, который поступит в продажу в полночь пятницы. Видео полно романтического настроения: пара танцует в амбаре вместе с другими танцорами, при этом Бил одета в белое платье, а Тимберлейк - в красную рубашку, пишет издание People.

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) Фев 1, 2018 at 8:58 PST

Ранее на этой неделе Джессика опубликовала пост в Insta, поздравив супруга с днем рождения. «Изображение стоит тысячи слов. И слава богу, потому что их было бы недостаточно, чтобы выразить всю мою любовь и уважение к тебе». При этом она выложила фотографию, на которой запечатлены они вдвоем. Снимок был сделан в среду, когда Джастин праздновал 37-летие.

Публикация от Jessica Biel (@jessicabiel) Янв 31, 2018 at 1:00 PST

«Впереди нас ждет невероятный год. Я так горжусь всем, чего ты достиг, и всем, что тебя ждет. И ты самый потрясающий отец. Отец-ниндзя со знанием джедайских трюков усыпления», - написала Джессика.

Тимберлейк в свою очередь наслаждается эффектным возвращением на музыкальный небосклон. Его новый сингл Filth стал настоящим хитом, а в пятницу выходит альбом.

