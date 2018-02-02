 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джастин Тимберлейк появился в новом клипе с женой


0 0

Они считаются крепкой парой, но редко появляются вместе на публике. Но всегда есть место исключениям. В новом клипе на песню Man of the Woods Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) появляется особенный гость. Певец сделал героиней видео свою жену Джессику Бил (Jessica Biel). Не композиция, а сплошная романтика.

 

Клип является визуальной поддержкой одноименного нового альбома Джастина, который поступит в продажу в полночь пятницы. Видео полно романтического настроения: пара танцует в амбаре вместе с другими танцорами, при этом Бил одета в белое платье, а Тимберлейк - в красную рубашку, пишет издание People.

Ранее на этой неделе Джессика опубликовала пост в Insta, поздравив супруга с днем рождения. «Изображение стоит тысячи слов. И слава богу, потому что их было бы недостаточно, чтобы выразить всю мою любовь и уважение к тебе». При этом она выложила фотографию, на которой запечатлены они вдвоем. Снимок был сделан в среду, когда Джастин праздновал 37-летие.

«Впереди нас ждет невероятный год. Я так горжусь всем, чего ты достиг, и всем, что тебя ждет. И ты самый потрясающий отец. Отец-ниндзя со знанием джедайских трюков усыпления», - написала Джессика.

Тимберлейк в свою очередь наслаждается эффектным возвращением на музыкальный небосклон. Его новый сингл Filth стал настоящим хитом, а в пятницу выходит альбом.
 



0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2018 Теги: Джастин Тимберлейк Джессика Бил

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Гость
    Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на http://sngrek.pw
    		03.02.18 08:51
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору