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Елена Захарова худеет с помощью пирожных


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Актриса Елена Захарова давно мечтала о ребенке. И в декабре прошлого года звезда родила лапочку-дочку. После родов прошло совсем немного времени, но поклонники отметили, что фигура у актрисы великолепная. При этом сама Захарова призналась, что часто балует себя сладким.

 

Елена признается, что пока еще не приступила к занятиям спортом, свободное время она предпочитает проводить с дочкой. Актриса отметила, что и диету она особо не соблюдает, позволяя калорийные блюда на ночь. Самое любопытное, что при таком нездоровом образе жизни актриса даже смогла похудеть, пишет издание StarHit.

«Знаете, я очень похудела. И это при том, что (даже стыдно признаться) каждый день ем пирожные. Раньше я тоже ела сладкое, но ограничивала себя, а сейчас… Когда кормишь грудью, мало что можно. Я выбираю диетическую пищу, минимум овощей и фруктов, но при этом ем сладкое, хлеб. Худеть у меня получается, наверное, из-за выработки молока, хотя кто-то от кормления, наоборот, поправляется», - поведала Захарова.

Елена заявила, что услугами няни пока не воспользовалась, поскольку с уходом за ребенком ей помогает мама. Однако актриса признается, что усталость и гастрономические излишества пока никак не сказались на ней. «Это все от природы — никаких «уколов красоты» я не делаю», – добавила Елена.

Напомним, несколько лет назад актриса пережила трагедию. Ее малышка Анна-Мария скончалась от острой вирусной инфекции. Спасти 8-месячного ребенка не удалось. Елена неоднократно заявляла о том, что настроена на создание полноценной семьи. По ее словам, она не прочь снова стать матерью,  если получится.
 



0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2018 Теги: Елена Захарова

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