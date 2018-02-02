Будет мальчик? Герцогиня Кейт выбирает синее

Герцог и герцогиня Кембриджские завершают официальный визит в Скандинавию. За несколько дней пара побывала в Швеции и Норвегии, пообщалась с публикой и представителями королевских семей, посетила благотворительные учреждения. И модные эксперты сделали любопытное наблюдение.

Во время турне герцогиня Кейт несколько раз появилась в нарядах синего цвета. Так, для посещения фотогалереи в Стокгольме Ее Светлость выбрала синее бархатное платье от Erdem и пальто от Ida Sjostedt.

Выбор пальто от скандинавского дизайнера - обычная для Кейт дипломатическая тонкость. А вот платье герцогини раскритиковали, многие модные обозреватели даже сравнили его с портьерой.

Однако через некоторое время герцогиня появилась в голубой кружевной блузке, а в Осло прибыла в пальто оттенка незабудки. «Это намек на пол малыша», - дружно решили колумнисты.

Сейчас Кейт на седьмом месяце беременности, третий наследник пары появится на свет в апреле. Пол ребенка до сих пор не сообщался, в королевской семье такими подробностями делиться не принято. Но никто не запретит Ее Светлости слегка поинтриговать публику, не правда ли?

А как вы думаете, синие наряды Кейт - это намек?

Ранее мы писали:

Герцогиня блеснула в наряде Dolce & Gabbana. Ее Светлость задает стиль.

Герцогиня Кейт показала «эффект Мэрилин». Ее Светлость не сумела справиться с воздушным платьем.

Источник фото: Globallookpress.com