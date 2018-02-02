Будет мальчик? Герцогиня Кейт выбирает синее
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Герцог и герцогиня Кембриджские завершают официальный визит в Скандинавию. За несколько дней пара побывала в Швеции и Норвегии, пообщалась с публикой и представителями королевских семей, посетила благотворительные учреждения. И модные эксперты сделали любопытное наблюдение.
Во время турне герцогиня Кейт несколько раз появилась в нарядах синего цвета. Так, для посещения фотогалереи в Стокгольме Ее Светлость выбрала синее бархатное платье от Erdem и пальто от Ida Sjostedt.
Выбор пальто от скандинавского дизайнера - обычная для Кейт дипломатическая тонкость. А вот платье герцогини раскритиковали, многие модные обозреватели даже сравнили его с портьерой.
Однако через некоторое время герцогиня появилась в голубой кружевной блузке, а в Осло прибыла в пальто оттенка незабудки. «Это намек на пол малыша», - дружно решили колумнисты.
Сейчас Кейт на седьмом месяце беременности, третий наследник пары появится на свет в апреле. Пол ребенка до сих пор не сообщался, в королевской семье такими подробностями делиться не принято. Но никто не запретит Ее Светлости слегка поинтриговать публику, не правда ли?
А как вы думаете, синие наряды Кейт - это намек?
Ранее мы писали:Герцогиня Кейт: «Материнство - серьезный вызов». Ее Светлость затронула тему депрессии матерей.
Герцогиня блеснула в наряде Dolce & Gabbana. Ее Светлость задает стиль.
Герцогиня Кейт показала «эффект Мэрилин». Ее Светлость не сумела справиться с воздушным платьем.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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03.02.18 08:50
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Баба ВаляСказали что будет двойня
02.02.18 22:03
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DoReMiДа, намек ;)
02.02.18 17:54
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IdaБыло бы глупо, если бы она носила розовое, как девочка-подросток, да и синий ей больше к лицу, мне кажется. Бархатное платье мне тоже не понравилось, а вот с кружевным верхом очень даже симпатичное.
02.02.18 14:25