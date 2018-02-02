 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Андрей Гайдулян: «Завидую и пиарюсь за счет Бузовой»


0 0

Ольга Бузова обожает хайп. И делает все, чтобы произвести впечатление на публику. В конце января девушка объявила о сотрудничестве с Джереми Миксом, парнем, известным как «самый красивый преступник». Актер Андрей Гайдулян уже не выдержал.

Съемки нового клипа Ольги с участием Джереми прошли в Москве 31 декабря. «Клип на песню #wifi - Done. 24 часа без сна... но это стоит того. Thank u so much @jmeeksofficial. Это будет лучшая моя работа», - написала артистка.

Разумеется, новость о сотрудничестве Бузовой с ярким персонажем западной звездной хроники не осталась незамеченной. Актер Андрей Гайдулян по этому поводу написал в Insta: «Вернулся домой, в Москву, а тут столько новостей, куча дел, @buzova86 вообще вон - с преступником связалась, совсем с катушек слетела баба... Истомилась вся без мужика... Заочно небось познакомились. Ну да ладно, не буду фантазировать на ночь, не к добру это».

Подписчики над шуткой Андрея посмеялись, но многие поклонники Бузовой юмора не поняли и обвинили актера в пиаре за счет Ольги. Гайдулян был несколько изумлен, но все же решил внести ясность: «Какое хорошее, доброе утро! Нет бы жить и радоваться, а я - нет, завидую и пиарюсь за счет Бузовой! Пиарюсь!!! Скотина вонючая. Ненавижу себя. И Ольгу!»

Ранее мы писали:

Бузовой советуют не терять женское достоинство. Ольга болезненно отреагировала на женитьбу Тарасова.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​



0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2018 Теги: Андрей Гайдулян Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору