Андрей Гайдулян: «Завидую и пиарюсь за счет Бузовой»

Ольга Бузова обожает хайп. И делает все, чтобы произвести впечатление на публику. В конце января девушка объявила о сотрудничестве с Джереми Миксом, парнем, известным как «самый красивый преступник». Актер Андрей Гайдулян уже не выдержал.

Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) Янв 31, 2018 at 11:28 PST

Съемки нового клипа Ольги с участием Джереми прошли в Москве 31 декабря. «Клип на песню #wifi - Done. 24 часа без сна... но это стоит того. Thank u so much @jmeeksofficial. Это будет лучшая моя работа», - написала артистка.

Разумеется, новость о сотрудничестве Бузовой с ярким персонажем западной звездной хроники не осталась незамеченной. Актер Андрей Гайдулян по этому поводу написал в Insta: «Вернулся домой, в Москву, а тут столько новостей, куча дел, @buzova86 вообще вон - с преступником связалась, совсем с катушек слетела баба... Истомилась вся без мужика... Заочно небось познакомились. Ну да ладно, не буду фантазировать на ночь, не к добру это».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31, 2018 at 6:25 PST

Подписчики над шуткой Андрея посмеялись, но многие поклонники Бузовой юмора не поняли и обвинили актера в пиаре за счет Ольги. Гайдулян был несколько изумлен, но все же решил внести ясность: «Какое хорошее, доброе утро! Нет бы жить и радоваться, а я - нет, завидую и пиарюсь за счет Бузовой! Пиарюсь!!! Скотина вонючая. Ненавижу себя. И Ольгу!»

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​