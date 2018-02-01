Маликова поздравила родителей с рождением сына

В звездной семье Маликовых продолжается праздник. На прошлой неделе у Дмитрия и Елены родился сын, и дочь пары Стефания гордится своим новым статусом старшей сестры. Стефания рада не меньше родителей и на днях поспешила преподнести матери букет сирени. Как уточняет девушка, для Елены Маликовой сирень имеет особое значение.

Сына Маликовым родила суррогатная мать. Малыш появился на свет в конце прошлой недели в элитном перинатальном центре Санкт-Петербурга «Ава-Петер». В начале этой недели малыш приехал с родителями в Москву.

Счастливая семья уже опубликовала фото в обновленном составе. А вчера Стефания порадовала маму букетом.

Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova) Янв 31, 2018 at 4:36 PST

«Почему сирень? Я помню трогательный рассказ мамы про эти цветы. Была глухая зима, бело-серый снег, лютый мороз, 2000-й год. Тогда родилась я, 13 февраля. Когда маму выписывали из московского роддома, папа принес огромный букет сирени. Когда мама это рассказывала, у нее горели глаза: "Где он взял сирень? Ее было не найти!" И вот спустя 18 лет эти ветки сирени нашла я. Поиски были очень долгими, но что не сделаешь ради счастья в глазах мамы», — написала девушка в Insta.

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