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Том Харди сделал тату с именем Леонардо Ди Каприо


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Голливудский красавчик Том Харди (Tom Hardy), наконец-то, выполнил условие спора с Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и сделал татуировку с надписью «Лео знает все». Актер проиграл спор со своим другом два года назад, когда заявил, что Ди Каприо не получит «Оскара» за роль в фильме «Выживший».

 
 

Публикация от Tom Hardy (@tomsohardy)

Сам Харди, сыгравший когда-то в «Безумном Максе», номинировался в категории «Лучший актер второго плана» за роль Джона Фитцджеральда. Харди рассказал журналу Esquire, что Ди Каприо в том споре потребовал от друга в случае проигрыша сделать татуировку «Лео знает все». Том долгие месяцы откладывал решение сделать тату, говоря, что почерк Ди Каприо отвратителен, и требуя написания покрасивее.

И все же он выполнил условие спора. И теперь на его правом бицепсе красуются желанные слова. На нескольких селфи, где Харди снят на мотоцикле, можно различить тату, и слова «Лео» и «Все» написаны с больших букв. Еще недавно Том размещал в Instagram фотографии, на которых тату нет. Это означает, что актер сделал надпись в течение трех последних недель.

 

Публикация от Tom Hardy (@tomsohardy)

«Лео должен улыбаться теперь», - оставил комментарий под снимком с татуировкой один из поклонников Харди.

В прошлом Том проиграл еще один спор - с его агентом Линди Кинг, которая помогла ему стать одним из ведущих актеров Голливуда, теперь ее имя тоже красуется на его руке.
 



0 Не нравится 0 Нравится 31.01.2018 Теги: Том Харди Леонардо ди Каприо

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