Пугачева возвращается на сцену Кремлевского дворца

Поговаривали, в 2017 году она вернется с гастрольным турне. Но Примадонна предпочитает держать слово - со сценой она распрощалась и выступает лишь в исключительных случаях. Например, на творческом вечере в честь 80-летия Ильи Резника.

В репертуаре Аллы Борисовны около 40 песен на стихи Резника. Но было время, когда Примадонна и поэт демонстративно не замечали друг друга, поссорившись из-за одного из дисков Пугачевой. Но два года назад Илья Рахмиэлевич выступил с инициативой примирения, и женщина, которая поет, пошла старому другу на встречу.

Сейчас дива числится среди специальных гостей концерта «Юбилейный вернисаж», который состоится в Кремлевском дворце в марте. Как уточняет издание "Дни.ру", последний раз Пугачева блистала на сцене ГКД в 2009 году, исполняя свою прощальную сольную программу под названием «Сны о любви». Сейчас в Кремлевском дворце уже начали готовиться к приему дивы, в частности, планируется обновить любимую гримерку певицы.

Напомним, в декабре для новогоднего шоу на Первом канале Алла Борисовна исполнила новую песню молодого композитора Олега Влади "Я летала" и сняла клип. Новая работа звезды произвела на публику самое приятное впечатление.

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