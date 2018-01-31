Кирстен Данст стильно намекнула на скорое пополнение

Кирстен Данст (Kirsten Dunst) совсем скоро станет мамой! Актриса довольно долго интриговала публику и не зря. О своем интересном положении Кирстен заявила очень стильно - она стала звездой рекламной кампании модного бренда.

В Сети появились снимки рекламной кампании новой коллекции Rodarte. На одном из снимков Данст позирует в романтичном розовом платье с цветочным принтом и отделкой кружевом, с цветком в волосах и браслетом в виде массивного букета. На другом - в просторном бежевом пальто с внушительным черным бантом.

Судя по объемам актрисы на снимках, малыш появится в марте, а возможно, и в конце февраля. Для Кирстен ребенок будет первенцем.

Как рассказывала актриса, она довольно долго не задумывалась о материнстве. Но ситуация серьезно изменилась после того, как звезда стала крестной матерью. «Я так ее (крестницу) полюбила… Вчера, к примеру, я уложила малышку спать. А утром она спросила у своей мамы своим милым голоском: "Где же Кики (то есть я)?". И тут я поняла: "Боже, как я хочу, чтобы и у меня была такая же крошка"».

Отцом ребенка стал актер Джесси Племонс (Jesse Plemons). О помолвке влюбленные объявили год назад - в январе 2017.

Ранее мы писали:

Кирстен Данст: «Мне не удаются легкие романы». Актрисе не нравятся ни к чему не обязывающие интрижки.

Кирстен Данст о детях и мужчинах. Звезда полагает, что каждый должен прийти к тому, чтобы полюбить себя таким, какой он есть.

Кирстен Данст: «Я не романтик». По словам артистки, она не может пойти на свидание вслепую, потому что не может выдумывать о человеке что-то романтичное.