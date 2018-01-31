Анджелина Джоли встретилась с президентом Франции

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) провела насыщенный день в Париже. Актриса прибыла во вторник в столицу Франции для того, чтобы снять рекламный ролик на Елисейских полях для парфюмерного дома Guerlain, но нашла время и для официального визита, встретившись с президентом государства и его женой.

Анжелина вместе с шестью детьми насладилась видами ночного Парижа и даже успела побывать в знаменитом Лувре, где семейство провело более двух часов, прежде чем вернуться в отель.

Сообщается, что актриса также встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron) и его женой Брижит (Brigitte Macron) во время визита в президентский дворец на Елисейских полях. Источник, близкий к актрисе, сообщил изданию PEOPLE, что Джоли и первая леди Франции провели более часа, обсуждая различные темы, близкие актрисе, такие как образование, насилие по отношению к женщинам и другие, включая ее визит в лагерь беженцев в Иордании в качестве посла доброй воли ООН.

Напомним, актриса посетила лагерь сирийских беженцев с дочерьми, Шайло и Захарой, в воскресенье. Анджелина говорила, что дети сами попросились поехать вместе с ней, они хотели увидеть сирийцев, бежавших от гражданской войны, начавшейся в их стране почти семь лет назад. Анджелина призывает мировое сообщество покончить с конфликтом в Сирии, критикуя недостаток политических и дипломатических усилий для того, чтобы прекратить эту войну.

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Источник фото: Globallookpress.com