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Дана Борисова настроилась на романтику


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Дана Борисова избавилась от зависимости и теперь готова к новым отношениям. В конце концов до дня Валентина осталось несколько недель, и проводить самый романтический вечер в гордом одиночестве Дане явно не хочется. Так что вчера Борисова отправилась на свидание.

Накануне Дана пожаловалась на хейтеров и рассказала о рандеву с неким поклонником. «Задолбали зависть и обвинения в употреблении, пусть Бог все видит и воздаст каждому по заслугам. Сегодня меня ждет встреча с моим послереабилитационным амбулаторным доктором. А также вечером романтическое свидание с незнакомцем. Я так устала быть одна, и надеюсь, мы понравимся (друг другу)».

Чуть позже Борисова опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в коктейльном платье, и сообщила, что после участия в телешоу она получает шикарные букеты от незнакомцев. «Но я по-прежнему одна. Почему бы мне все-таки не вступить в отношения».

Подписчики Дану стараются поддержать, но советуют не торопиться. Напомним, два года назад Борисова побывала в непродолжительном браке с бизнесменом Андреем Трощенко, с тех пор об экс-супруге старается не вспоминать.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 30.01.2018 Теги: Дана Борисова

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