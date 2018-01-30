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Бузова про­комментировала свадьбу экс-супруга


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Вчера состоялось венчание Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии, затем в зале отеля «Ритц Карлтон» был организован банкет по случаю свадьбы. На вечере было около 150 гостей, а ведущими свадьбы стали Виктория Лопырева и Николай Басков. Как и следовало ожидать, торжество не порадовало Ольгу Бузову, экс-супругу футболиста.

 

Началось все с того, что подруга Бузовой, Томатин Саркисян, оставила комментарий к публикации, в которой обсуждалась статья с заголовком «Тарасов наплевал на жену на свадьбе». Девушка написала: «Господи, как же я ржу». Бузова в ответ добавила: «Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типа друзья, и артисты».

Свадьба Тарасова и Костенко, несмотря на комментарии хейтеров, прошла весело, под конец банкета футболист даже вышел на танцпол, а T-killah, Амиран Сардаров и другие приятели поддержали артистический порыв Дмитрия, пишет StarHit. По мнению солистов кавер-группы «Жулики», это была «самая сумасшедшая свадьба».

Напомним, развод Бузовой и Тарасова был оформлен в декабре 2016 года. А уже в начале этого года футболист расписался в загсе с Анастасией Костенко. Реакция Ольги была бурной. Она написала тогда: «Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?»
 



1 Не нравится 0 Нравится 30.01.2018 Теги: Ольга Бузова

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