Бузова прокомментировала свадьбу экс-супруга
0 1
Вчера состоялось венчание Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии, затем в зале отеля «Ритц Карлтон» был организован банкет по случаю свадьбы. На вечере было около 150 гостей, а ведущими свадьбы стали Виктория Лопырева и Николай Басков. Как и следовало ожидать, торжество не порадовало Ольгу Бузову, экс-супругу футболиста.
Началось все с того, что подруга Бузовой, Томатин Саркисян, оставила комментарий к публикации, в которой обсуждалась статья с заголовком «Тарасов наплевал на жену на свадьбе». Девушка написала: «Господи, как же я ржу». Бузова в ответ добавила: «Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типа друзья, и артисты».
Свадьба Тарасова и Костенко, несмотря на комментарии хейтеров, прошла весело, под конец банкета футболист даже вышел на танцпол, а T-killah, Амиран Сардаров и другие приятели поддержали артистический порыв Дмитрия, пишет StarHit. По мнению солистов кавер-группы «Жулики», это была «самая сумасшедшая свадьба».
Напомним, развод Бузовой и Тарасова был оформлен в декабре 2016 года. А уже в начале этого года футболист расписался в загсе с Анастасией Костенко. Реакция Ольги была бурной. Она написала тогда: «Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?»
Читайте также
Обсуждение 2
-
ГостьЗаработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на http://sngrek.pw
31.01.18 05:33
-
Как надоело читать об этой озабоченной прилипале...
31.01.18 05:19