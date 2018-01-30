Анджелина Джоли посетила с детьми лагерь для беженцев

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) является обладательницей множества международных наград и одним из самых отчаянных борцов за права человека. И кажется, что с течением времени ее стремление помочь нуждающимся только увеличивается. В воскресенье актриса посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании, и была она не одна, а с дочерьми.

Джоли взяла в поездку своих дочерей – одиннадцатилетнюю Шайло и тринадцатилетнюю Захару. Анджелина рассказала, что дети сами попросились поехать вместе с ней, они хотели увидеть сирийцев, бежавших от гражданской войны, начавшейся в их стране почти семь лет назад, пишет Daily Mail.

«Мои дочери Захара и Шайло попросили меня взять их с собой, - сказала Анджелина. - Они провели много времени сегодня, разговаривая и играя с детьми их возраста, которым пришлось покинуть дома, члены семей которых были убиты или пропали без вести. Эти дети страдают от травм и болезней, но они всего лишь дети, у которых есть тоже мечты. У них такие же права, как и у всех прочих детей».

Как сообщает издание PEOPLE, этот визит был третьей поездкой Шайло в лагерь для беженцев и первой для Захары. Анджелина призывает мировое сообщество покончить с конфликтом в Сирии, критикуя недостаток политических и дипломатических усилий для того, чтобы прекратить эту войну.

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Источник фото: Globallookpress.com