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В аккаунтах соцсетей Raffaello стартовал проект #ЛЮБОВЬНАШЕ­ГО­ВРЕМЕНИ


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12 героев проекта поделятся своими размышлениями о современной любви в творческой коллаборации с Raffaello.

Raffaello восхищается влюбленными и неизменно ассоциируется с выражением чувств. В своем новом проекте #любовьнашеговремени бренд решился на смелый шаг — рассказать о любви и ее восприятии в современном мире в формате творческой коллаборации с известными героями.

Raffaello превращает свои аккаунты в соцсетях в платформу самовыражения на тему любви в проекте #любовьнашеговремени

Проект объединит истории как известных личностей, так и простых людей в масштабный проект #любовьнашеговремени, а официальные страницы Raffaello в социальных сетях послужат полотном для выражения мыслей героев о любви.

Бренд пригласил 12 спикеров, которые в течение 12 недель будут вести социальные сети Raffaello в качестве приглашенных редакторов: актеров Милоша Биковича, Дениса Косякова и Никиту Кукушкина, актрису Аглаю Тарасову, актрису и певицу Дашу Чарушу, певца и композитора Дмитрия Маликова, поэтов Василия Аккермана и Дмитрия Белоконя, психолога Веронику Хлебову, хореографа-постановщика и танцовщика Адама, 13-летнюю Юлию Кушнареву и 79-летнюю Елену Михайловну.

Каждую неделю новый герой будет по-своему раскрывать тему любви и делиться своими историями. Первая любовь и любовь с первого взгляда, отношения на работе и любовь на расстоянии, любовь сегодня и много лет назад — эти и другие темы станут предметом обсуждения в увлекательной дискуссии с героями проекта.

Рассказать о запуске #любовьнашеговремени Raffaello решил с помощью искреннего и эмоционального видео. В нем Милош Бикович, Аглая Тарасова, Даша Чаруша, Адам, Юлия Кушнарева и Елена Михайловна не играют, а живут своими чувствами и пытаются дать определение любви нашего времени.

 

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0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2018 Теги: Raffaello #любовьнашеговремени

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