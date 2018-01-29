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На грани: Казаченко требуется серьезное лечение


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Второй год артист Вадим Казаченко воюет с бывшей супругой Ольгой. Война до хорошего не доводит, и сейчас у певца серьезные потери. И речь не о финансах.

В прошлом году Казаченко добился аннулирования брака с Ольгой и отказался от финансовой помощи. Девушка родила сына и сейчас требует алименты, причем уже проведена ДНК-экспертиза.

Вадим не спешит признавать мальчика и намерен продолжить разбирательство в суде. Правда, сейчас артисту не до судебных заседаний. «Он находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза. Но я намерена любыми способами вернуть ему здоровье и силы для творчества. Именно поэтому мы сейчас собираемся поехать в Америку», - сообщила в программе «Ты не поверишь!» возлюбленная Казаченко Ирина Аманти.

По словам дамы, в США Казаченко пройдет курс лечения. Причем весьма дорогой курс - 1900 долларов за сутки.

Впрочем, Ольга Казаченко полагает, что артист преувеличивает свои проблемы. «Он говорит о двух рубцах на сердце, но тогда он должен быть буквально при смерти. Почему он до сих пор выступает? Думаю, это все вранье», - заявила девушка.

Ранее мы писали:

Жена Казаченко родила первенца. Женщина недвусмысленно намекнула на пополнение.

Жена Казаченко требует финансовой поддержки. Женщина подала на артиста в суд.

Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.01.2018 Теги: Вадим Казаченко

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