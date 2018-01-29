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Ирина Шейк стала звездой арабского Vogue


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В начале января Ирина Шейк отметила свое 32-летие. Топ-модель в прекрасной форме, и у нее много серьезных планов на 2018 год. Для начала Ирина стала звездой арабского Vogue, и это впечатляет. Ирина позировала для обложки февральского номера модного издания.

 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

На одном из снимков модель предстала в бежевом брючном костюме, на втором - в гламурном черном платье с драпировками и шнуровкой. Фотографии получились весьма стильными, с совсем легким намеком на провокацию.

Поклонники снимки одобрили, отметив, что Шейк прекрасно выглядит. Напомним, после рождения первенца Шейк быстро вернула форму. Причем ей вовсе не приходилось изнурять себя суровыми диетами.

«Когда я жила в России, моя бабушка готовила мне самые вкусные блинчики, лучшие котлеты и пельмени. Из-за нее в том числе я так сильно люблю вкусную еду. И я вообще не понимаю, как люди могут себе в ней отказывать. Меня часто спрашивают: "Как?! Ты ешь гамбургеры? Но ведь модели питаются только яблоками!" Неправда. У меня, спасибо генам, нет предрасположенности к полноте, поэтому я могу позволить себе съесть иногда что-то вредное. Но дело не только в этом. Просыпаясь утром, я иду на пробежку в парк, кроме того, занимаюсь боксом, пилатесом, да и вообще веду активный образ жизни. Знаете, в Нью-Йорке не принято быть "тухлой", там все занимаются спортом», - говорила звезда в одном из интервью.

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0 Не нравится 1 Нравится 29.01.2018 Теги: Ирина Шейк

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