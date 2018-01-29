Ирина Шейк стала звездой арабского Vogue

В начале января Ирина Шейк отметила свое 32-летие. Топ-модель в прекрасной форме, и у нее много серьезных планов на 2018 год. Для начала Ирина стала звездой арабского Vogue, и это впечатляет. Ирина позировала для обложки февральского номера модного издания.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Янв 25, 2018 at 11:49 PST

На одном из снимков модель предстала в бежевом брючном костюме, на втором - в гламурном черном платье с драпировками и шнуровкой. Фотографии получились весьма стильными, с совсем легким намеком на провокацию.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Янв 25, 2018 at 8:57 PST

Поклонники снимки одобрили, отметив, что Шейк прекрасно выглядит. Напомним, после рождения первенца Шейк быстро вернула форму. Причем ей вовсе не приходилось изнурять себя суровыми диетами.

«Когда я жила в России, моя бабушка готовила мне самые вкусные блинчики, лучшие котлеты и пельмени. Из-за нее в том числе я так сильно люблю вкусную еду. И я вообще не понимаю, как люди могут себе в ней отказывать. Меня часто спрашивают: "Как?! Ты ешь гамбургеры? Но ведь модели питаются только яблоками!" Неправда. У меня, спасибо генам, нет предрасположенности к полноте, поэтому я могу позволить себе съесть иногда что-то вредное. Но дело не только в этом. Просыпаясь утром, я иду на пробежку в парк, кроме того, занимаюсь боксом, пилатесом, да и вообще веду активный образ жизни. Знаете, в Нью-Йорке не принято быть "тухлой", там все занимаются спортом», - говорила звезда в одном из интервью.

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