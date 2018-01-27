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Беркова: «Не поверите — я крестиком вышиваю!»


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На каждого эпатажного телеведущего обязательно найдется еще более эпатажный персонаж. Ведущий проекта «Деньги или позор» дядя Витя довольно долго высмеивал в студии своих звездных гостей, ставя их в неловкое положение. Но в случае с актрисой Еленой Берковой, похоже, сработал эффект бумеранга - засмущался сам дядя Витя.

В новом выпуске шоу «Деньги или позор» ведущий пытался смутить приглашенную Беркову, беседуя с ней о ее ролях в картинах для взрослых, он также предложил Елене пройти кастинг в фантастический фильм про ожившие продукты, изобразив замороженную курицу.

Но Беркова не из тех, кого легко вогнать в краску. Девушка не просто увлеченно выполняла задания, но и продемонстрировала ведущему грудь. Позже Елена пояснила, что демонстрация бюста заранее не планировалась, но импровизация получилась удачной. «Для кого-то позор — это грудь показать, а для меня это кайф. А муж не ревнует и во всем меня поддерживает. Не планировала этого заранее, просто я действительно эксгибиционистка. И муж такой же».

Рассуждая о съемках в фильмах для взрослых, девушка также сообщила интересную деталь: «Моя профессия связана с индустрией развлечений, которая и есть отдых для обычных людей. Для меня лучший отдых — это находиться дома. Но хотя есть странное хобби у меня, не поверите — я крестиком вышиваю!»

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0 Не нравится 0 Нравится 27.01.2018 Теги: Елена Беркова

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