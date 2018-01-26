Муж Бородиной не хочет обрезать жене крылья

Они вместе несколько лет и уже пережили серьезный кризис. Сейчас Ксения Бородина и Курбан Омаров наслаждаются семейной гармонией. И как говорит Курбан, он вовсе не желает, чтобы его супруга становилась домохозяйкой.

В отличие от жены Омаров редко дает интервью. Но на днях решился на вполне откровенную беседу с журналистами. По словам бизнесмена, он не устраивает патриархат в семье и поддерживает Ксению в карьере.

«Моя жена работает с 16 лет, она добилась того, чего большинство женщин (и даже мужчин) не смогли бы добиться. Ксюша — настоящий профессионал в своем деле. Вот я, например, сейчас даю вам интервью и сильно волнуюсь, а для Ксюши это норма. Каждый раз, когда мы выходим со съемок какой-нибудь передачи, редакторы говорят, что с моей женой невероятно легко и приятно работать. Программы с Ксюшей записываются за час-полтора, в то время как другим требуется часа три. Поэтому моя точка зрения на этот счет — ни в коем случае не обрезать крылья тому, у кого они растут и растут очень красиво», - рассказал мужчина Woman.ru.

Курбан признался, что в первый год после свадьбы у него с Ксенией случались конфликты и сцены ревности. Но сейчас им удалось главное - завоевать доверие друг друга.

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