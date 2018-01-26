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Джоли и Питт договорились об опеке


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Больше года Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) отстаивали свои родительские права. Ходили нехорошие слухи, светские обозреватели ждали скандальные разоблачения. Но, похоже, знаменитостям все же удалось прийти к компромиссу.

В феврале бракоразводный процесс Бранжелины, похоже, будет завершен. Главный спорный вопрос - опека над шестью детьми - фактически решен. «Они близки к соглашению. Сейчас они достигли почти полного взаимопонимания и уже в феврале поставят точку в затянувшемся процессе», — рассказал инсайдер Life&Style.

Детали станут известны позже, но пока ясно одно - Джоли не будет единоличным опекуном.

Напомним, о разрыве знаменитостей стало известно в сентябре 2016 года. Документы на развод подала Анджелина.

В прошлом году актриса призналась, что пережить расставание с мужем было непросто. «У меня были взлеты и падения, - сказала она журналу People. - Наверное, я теперь немного сильнее». Джоли подчеркнула, что в приоритете для нее всегда интересы детей: «У всех нас бывают трудные времена. Но, будучи матерью, вы никогда не забываете об ответственности перед детьми».

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Дети Джоли с энтузиазмом  изучают иностранные языки. Мэддокс  увлечен русским.​



0 Не нравится 0 Нравится 26.01.2018 Теги: Анджелина Джоли

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