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Флешмоб #этонеповодубить набирает популярность


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История убийства студентки Татьяны Страховой вызвала серьезный резонанс. В соцсетях бушуют дискуссии, многие девушки объединились в рамках флешмоба #этонеповодубить. Инициатором акции стала блогер из Минска Nu Ta Anastasisya, и за несколько дней девушку поддержали тысячи пользователей соцсетей «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

Трагедия произошла 22 января. Студент Бауманки, 19-летний Артем Исхаков, убил 19-летнюю Татьяну Страхову, с которой вместе снимал квартиру. После убийства юноша надругался над телом, затем совершил суицид. В предсмертной записке Исхаков сообщил, что убил девушку из-за сильной ревности и сексуального влечения. Он также упомянул о своих посещениях психиатра и об употреблении медпрепаратов по рекомендации врача.

По мнению некоторых специалистов, Исхаков совершил убийство в состоянии острого психоза. В то же время в нескольких изданиях появились статьи с осуждением Страховой, публиковавшей в соцсетях свои откровенные фотографии. В аккаунтах убитой появилось множество оскорблений, Диана Шурыгина заметила, что Татьяна спровоцировала сожителя. «Больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ [жизни], и решил его прекратить», - рассуждала Шурыгина.

Многих девушек подобное отношение к Страховой возмутило. «Они находят тысячи причин, за что ее могли так жестоко убить, а потом изнасиловать ее труп - за откровенные фото, за циничные подписи в постах, за любовь к алкоголю. И в их черепные коробки даже не приходит мысль, что НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ ДЛЯ УБИЙСТВА, А ЕСЛИ ТЕБЕ ТАК ПРОТИВЕН ЧЕЛОВЕК, ТО НЕ ОБЩАЙСЯ С НИМ, А НЕ УБИВАЙ, - написала Nu Ta Anastasisya. - Я горю весь день. Я посчитала нужным снять себя в белье в стори и предложить другим девушкам поучаствовать в моем флешмобе. Я буду рада, если вы меня поддержите в постах и стори. Огласка - это хороший шаг в формировании информационного поля и развитии общества. Потому что у нас у всех под одеждой прячется тело, некоторые люди могут его демонстрировать, но #этонеповодубить человека. То, что у меня есть обнаженные фото, не является поводом для убийства, для насилия, для угнетения. Это мое тело, мое самоощущение и самореализация. Нет поводов для убийства. Ничто не повод. Убивать - плохо. Нельзя убивать».

К флешмобу #этонеповодубить быстро присоединились сотни, затем тысячи девушек. Участницы акции призывают прекратить обвинять жертв насилия и «говорить, что нас можно убивать по той причине, что мы имеем наглость жить, заниматься сексом, употреблять алкоголь, наркотики, да что угодно делать со своими собственными телами».

Вы поддерживаете девушек?



0 Не нравится 1 Нравится 26.01.2018 Теги: Флешмоб

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Обсуждение 5  

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  • Персикова
    Ужасное происшествие. Но я не совсем поняла - они жили вдвоем в квартире ? Зачем жить с парнем-психом в квартире в 19 лет ?
    		26.01.18 13:23
         
    1
         
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    • Оля
      Я когда-то после расставания с женихом чуть меньше месяца жила в квартире, которую мы вместе снимали. Было мне 25, искала работу, он был не против, даже предлагал, чтобы оставалась подольше. Но как-то его прорвало. Пришла домой, а он хватает за руки, кричит на меня, что убьет, если не выслушаю его. Самые важные вещи собрала за полчаса и сбежала из квартиры. Он потом звонил, извинялся. Это я к тому, что разные причины держат вместе жить. Меня держали деньги, но после этого случая - нет. Урок на всю жизнь. Наверняка много девчонок так же думают: а вдруг обойдется. Лучще не идти на такие сделки с собой. А убийце в любом случае нет оправдания!
      		26.01.18 14:46
           
      3
           
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  • 50/50
    кто-нибудь уже заткнёт эту Шурыгину?)0 я её ни разу не видела, честно, ток читаю в новостях. шлюшка с мамой-сутенёршей. и еще чего-то лезет
    		 26.01.18 12:57
         
    6
         
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  • Лестница
    Что? Диана Шурыгина что-то сказала? Она РАССУЖДАЕТ об этом?!
    		26.01.18 10:53
         
    6
         
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