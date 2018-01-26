Елена Ваенга рассказала о прогулке по Невскому проспекту

Елена Ваенга известна своим трудолюбием, певица давно уже работает без выходных. Но сегодня Елена решила взять паузу и погулять по любимому городу Петербургу.

Как написала звезда поклонникам в Insta, она проснулась сегодня ранним утром, посмотрела французскую комедию, а потом отправилась гулять по Невскому проспекту.

«Чудовищное ощущение, что я встала после продолжительной болезни, причем рук, ног и души… (пардон за пафос). Далее я готова написать трактат, но…. Я «заткнусь»…. Счастье быть здоровым с «руками ногами», жить в таком красивом городе, иметь возможность просто ходить (конечно, когда твои близкие здоровы и живы)», - написала певица в соцсети.

Певица отметила, что выходных у нее не было уже полтора года, поскольку это непозволительная роскошь при таком плотном графике, как у нее. Елена даже день рождения не собирается отмечать, поскольку нет времени. Однако это не мешает Елене быть счастливой. Но для полного счастья ей хотелось бы иметь еще дочь (у Елены есть сын Иван) и похудеть на 20 килограммов, пишет «КП».

Напомним, что в 2016 году Ваенга вышла замуж за перкуссиониста Романа Садырбаева, с которым встречалась несколько лет до этого. По данным светских обозревателей, именно 33-летний Садырбаев является отцом сына певицы.

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