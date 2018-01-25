С 12 февраля в пространстве Белого зала Театра.doc стартует авторский тренинг «Свобода слова» писательницы, журналистки, поэтессы, друга Театра.doc Лилии Гущиной.

Рекламный слоган, бизнес-план, блог в интернете, роман, стихотворение – все есть слова. Умело или не умело подобранные, умело или не умело расставленные. Каждый день мы что-то пишем, тренируя эти умения, и к определенному возрасту любой человек должен писать с той же степенью свободы, что и разговаривать. Но не пишет. Мешают мифы, создающие барьеры и комплексы. Со школы нам внушили, что дар слова – особый дар и дается он избранным. Что с этим даром рождаются. Это неправда. Он есть у всех!

«Если бы говорить нас учили так же, как писать, половина людей заикалась бы», – утверждал Бернард Шоу и был прав. А значит, главное, что мешает нам писать, как дышать, – то самое «заикание». Избавиться от него можно. И нужно.

Задача тренинга – помочь освободить письменную речь от «заикания», ослабить творческие зажимы и страхи, связанные с написанием любого текста, и активизировать языковой ресурс.

Курс предназначен для тех, кому владение письменной речью жизненно необходимо, а значит, для всех и каждого. Потому что сегодня текст победил речь. Мы пишем охотней, чем говорим, мы пишем чаще, чем говорим.

Темы занятий:

Мысль и текст, речь и письмо. Как слышим – так не пишем: иллюзии, заблуждения, реальность.

Техники активизации и развития «писательских центров».

Слово с непривычного ракурса.

Пластическая хирургия текста, монтаж, уборка мусора.

Температурный режим текста.

Эффект 25-го кадра в тексте.

Работа со словом, работа с предложением, работа с синтаксисом.

Работа с блокировками, комплексами, общими и индивидуальными.

Что такое издательство, как с ним правильно контактировать.

Стоимость посещения полного курса – 12 800 руб.

Стоимость посещения одного занятия – 2 000 руб.

Даты проведения: 12, 19, 26 февраля; 5, 12, 19, 26 марта и 2 апреля (всего 8 занятий).

Время начала занятия: 19:00, продолжительность – 2 часа.

Адрес: Театр.doc (Белый зал), Малый Казенный переулок, 12 (м. "Курская").

Количество мест ограничено!

Об авторе тренинга:

Лилия Гущина - член Союза писателей Москвы, ведущая рубрики «Коварный месяц» в журнале STORY. Работала спецкором «Новой газеты», экспертом популярного ток-шоу «Я сама», колумнистом сайта GZT.RU, главным редактором телеканала «Кто есть кто», главным редактором издательства «Анаграмма». Автор бестселлеров «Мужчина и методы его дрессировки», «Когда любовник моложе», автор книжного проекта «Ваш год рождения:1947-1987» , лауреат премии Союза журналистов России.



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